陸委會籲台人勿參與「海峽論壇」 批其不改統戰本質

台灣陸委會周四（3日）就大陸邀請台方人士，參與下月舉辦的「海峽論壇」作出說明。陸委會表示，不希望台灣人以親身前往或視像等方式參與論壇，批評該活動不改變其陸方的統戰本質。另據台媒報道，台灣的前立法院長王金平，或率領130多人參加「海峽論壇」，有機會與大陸政協主席汪洋會面對話。

陸委會發言人邱垂正表示，論壇活動歷年來拉攏及分化台灣，以達其「一中」政治目的，宣傳統戰操作成果，並批判傷害台灣社會。所以，陸委會禁止台方的中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，呼籲台灣民眾團體勿輕易參加，更不准該活動在台舉辦。

他又指出，禁止台灣機構、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反「國安五法」及「反滲透法」，主管機關將依法處理。

邱垂正提醒，台灣已完成「國安五法」及「反滲透法」修訂，呼籲台灣人應遵守兩岸條例及相關規範，與陸方交流，避免觸法。另不得擅自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

他重申，持續推動兩岸人民正常交流往來是政府既定的政策，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流。另針對王金平率隊參加論壇，邱垂正強調，赴陸交流人士返台後，需嚴守防疫隔離規定。

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