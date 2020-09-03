颱風美莎克過境　大廈屋頂揭開大樹連根拔起

今年第9號颱風美莎克周四（3日）凌晨登陸南韓後，其中心中午前後移入中國吉林省，預料同晚進一步移入黑龍江，強度逐漸減弱成為溫帶氣旋。美莎克過境吉林期間，為當地帶來狂風暴雨，有大廈屋頂被強風扯爛，街道上亦隨處可見被吹斷倒地的大樹。吉林省氣象台表示，另一颱風海神亦經已形成，預計下周一（7日）前後可能對該省產生影響，氣象部門正密切關注。

美莎克是繼巴威之後，今年第2個影響吉林的颱風。據吉林省氣象局報告，周四早上5時，美莎克中心位於南韓江原道境內，附近最大風力13級。到上午8時，美莎克中心位於吉林白山市長白縣南偏東方約280公里的北韓東部近海海面。約下午1時40分，美莎克移入吉林省延邊州和龍市，中心附近最大風力8級。受其影響，遼寧東北部、吉林中東部、黑龍江東部等地部分地區出現大雨或暴雨，吉林延邊州局地大暴雨。

受美莎克影響，吉林多地出現降雨，部分地方更有暴雨。有地區要求學校停課一天，機場被迫取消部分航班。位於中俄朝三國交界地帶的琿春市，是受影響較大的地區。該市相關部門早就已做好應急物資儲備，周三（9月2日）起當地建築工地亦已停工。網上畫面顯示，颱風吹襲期間，琿春出現狂風暴雨，有大廈的天台頂部被扯起，另路旁整排樹木因抵受不住強風遭連根拔起。吉林市截至周四早上5時半，共預防性轉移近1.4萬人。

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