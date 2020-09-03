阿茲覺鄉山泥傾瀉災情擴大　大量房屋被沖毀淹沒

四川涼山州日前受暴雨侵擾，引發甘洛縣山洪、山泥傾瀉，災情仍在擴大。內媒報道，截至周三（9月2日）山泥傾瀉已導致阿茲覺鄉1730人受災，3人失蹤；阿茲覺中心小學的校舍、宿舍被洪水沖毀，158名師生被困山上的應急避險點，消防員及縣應急救援隊員營救；另外，山洪沖毀鐵路橋樑，導致成昆鐵路中斷；阿茲覺鄉大量房屋受損、多處橋樑、飲水管道中斷，經濟損失嚴重。

內媒周三報道，指阿茲覺鄉中心小學在周一（8月31日）被山洪沖毀，12名老師帶146名學生當日凌晨2時，緊急前往山上避難。在被困超過33小時後，涼山州消防救援支隊甘洛縣大隊周二（9月1日）上午11時才與被困山頭的師生匯合，並搭建簡易木橋，將師生疏散至蘇雄火車站。

阿茲覺鄉山泥傾瀉導致河水位改道并快速上漲，98棟房屋被山洪淹沒或受損，其中阿茲覺村挖哈組、乃牛組被夷為平地，吉乃彝各村17棟房屋被摧毀、阿茲覺村2所學校受損，多條公路被毀交通中斷。另外，山洪、山泥傾瀉沖毀1.8公里河堤、水田850畝，直接經濟損失達6800萬元人民幣（約7814萬港元）。

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