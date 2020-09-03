馮延任公安部政治部主任　曾任人事訓練局長

公安部官網「部領導」欄目顯示，馮延已經擔任公安部黨委委員、政治部主任。她此前是公安部政治部副主任，曾任公安部人事訓練局局長。

公開資料顯示，馮延1962年4月出生，甘肅榆中人，1989年2月加入中國共產黨。馮延曾任河南省公安廳黨委委員、副廳長、政治部主任等職，2015年開始擔任公安部人事訓練局局長。該局是公安部承擔幹部人事、教育訓練、民警撫卹優待等工作的職能部門。

據內媒報道，馮延於公年7月18日曾以公安部政治部副主任的身份到海南省海口市，與海南省委書記、省人大常委會主任劉賜貴會面，雙方就選優配強省公安廳班子和加強公安人才隊伍建設、社會管理、打擊犯罪、重大活動安保等深入交換意見，圍繞服務海南自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港建設、為海南全面深化改革開放提供有力安全保障達成了廣泛共識。

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