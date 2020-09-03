台廠非法進口陸製口罩　至少337萬個流入市面

台灣的藥師公會及食藥署周三（2日）接到舉報，其中一包由台灣加利科技有限公司生產的口罩中，內含簡體字標籤，被揭發該廠將陸製口罩，混入台製口罩一同售賣。食藥署周四（3日）召開記者會，稱該口罩廠上月由安徽進口337萬個口罩，並均已流出市面。目前，該工廠大門緊閉，市民可持有印有Carry mask標示的口罩，到藥局、衞生所換貨。

新北市藥師公會指，加利科技有限公司是「口罩國家隊」一員，在新北市約有200間藥局有派發該廠生產的口罩，占全市20%。衞生部門周三前往加利八里廠查核，發現倉庫中存有帶簡體字標籤的口罩，在調閱單據紀錄後，發現該公司本月從大陸進口337萬個非醫用口罩，在廠內分裝、修改標籤，冒充成台灣製的醫療口罩，混搭銷售。目前，食藥署已要求該廠停止生產作業。

食藥署品監督管理組組長遲蘭慧記者會上指，加利科技有限公司在台灣生產的口罩印有Carry mask的標示，而大陸製造的口罩也有同樣的標示，目前在廠裏查扣的陸製口罩都是成人口罩，未發現小童款式。當局由明日（4日）起，市民可手持印有Carry mask標示的口罩，都可以到藥局、衞生所換貨。

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