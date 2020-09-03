警破製售假茅台案　涉案金額逾千萬人民幣

內媒周四（3日）報道，貴州省銅仁市公安局與印江土家族苗族自治縣警方合作，破獲一宗製售「假茅台」白酒案，搗毀一個製酒窩點，拘捕3人，繳獲假茅台1.8萬餘瓶，涉案金額超過1000萬元人民幣（約1149萬港元）。

警方指，早前接到消息指有人會駕駛裝有假茅台的車輛過境印江，經市縣兩級公安配合，截停一輛可疑車輛，車上發現6000餘瓶白酒，白酒包裝上印有茅台相關標識，當場將司機拘捕。事後，警方又在貴州仁懷市茅台鎮一民間酒坊，查獲假茅台1.2萬餘瓶和多套生產包裝設備，拘捕2人。

經查明，疑犯王某飛由上月開始，用普通白酒裝瓶，再在包裝上印上茅台相關標識，以高價銷往省外，在收取訂金後，組織貨車運輸。

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