台民宅大火死灰復燃　女戶主葬身火海

台灣台中市南區南昌街周三（2日）發生大火，起火的二層民宅因囤滿大批物品，致火勢猛烈且救援困難。一名52歲的謝姓婦人受困二樓單位，惟消防到場時已無生命迹象；現場火勢熄滅後，一度復燃波及5戶民宅，至晚上8時才撲滅。

事發當日下午4時許，消防獲報後到場滅火，並從死者丈夫處獲悉，謝婦曾致電告知，因見一樓冒煙而躲在二樓。消防遂派員穿梭火場尋找生還者，但因樓宇囤積大量物品，消防需出動大型機械破壞鐵閘。謝婦被發現時，倒臥在地上及遭雜物壓住，並已沒有呼吸及心跳。

原以為火勢已撲滅，未料消防在移出遺體期間，現場火勢復燃且延燒至5戶民宅，消防緊急增員，火勢才得以受控未料火勢復燃，期間一名消防員吸入大量濃煙不適送院。

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