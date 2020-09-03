5歲女童被鄰居性侵　下體撕裂正搶救

黑龍江哈爾濱市5歲女童妍妍（化名），上周六（8月29日）晚遭人抱走性侵，導致下體撕裂在醫院搶救，疑犯劉XX翌日（8月30日）被刑拘。周四（9月3日），哈爾濱市道里區人民檢察院以涉嫌強姦罪、猥褻兒童罪對劉XX批准逮捕。

上周六晚上，妍妍失蹤，家長苦尋一夜未果。次日，鄰居劉XX將她送回家，惟家人發現她身上多處受傷，褲子上有血漬。經過初步診斷，妍妍下體裂傷，背部、臀部、雙下肢、面部、手部挫傷，須留院做手術。

妍妍的奶奶馬女士憶稱，當日下午劉XX到她家討酒喝，「來的時候他已經喝的醉醺醺，我兒子沒給他酒，將自家的晚飯拿出一碗，給了他」。到了傍晚6時左右，在家看動畫片的妍妍突然不見了。家屬於是尋人，有人告知妍妍被劉XX帶走，但家屬趕到劉XX家卻未發現，最後報警求助。

劉XX翌日送妍妍回家，聲稱是其找到孩子，惟妍妍當時受傷，被家人送到哈爾濱市兒童醫院搶救，因她出現細菌感染、發高燒，要入深切治療部（ICU）搶救，尚未脫離危險。同時，父母亦正籌錢付醫療費，父親指政府部門已告知會幫助支付部分費用。

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