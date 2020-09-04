菲律賓男機上性侵金髮女　判囚4年服刑滿遣返

菲律賓男子Kenneth去年乘搭由美國西雅圖飛往台北的航班期間，不但多次撫摸鄰座的美國女子胸部，更撕爛對方內褲以手指對其性侵。案件一審依強制性交罪判被告4年徒刑，案經上訴，周四（3日）遭台灣的高等法院駁回，維持原判。服刑完畢後，被告將被驅逐出境。

40歲的被告Kenneth去年8月12日在航班上，趁機艙關燈7小時期間，多次伸手觸摸鄰座20歲美國女子的胸部，對方驚醒後嘗試以手將他撥開，但不敢呼救恐嘈醒其他乘客。被告認定女子不敢聲張後，再伸手入女方短褲及上衣內撫摸，更低頭親吻女方大腿，最後更撕開女方內褲用手指性侵得逞。

女子待機艙燈光重新亮起後，立即向空姐求助再通知機長報警。當航班在桃園機場降落後，Kenneth隨即被拘捕。審訊期間，他辯稱女方沒以口頭或任何動作拒絕他。

法官判決時指出，被告不尊重女性的性自主權，且犯後態度不佳，令被害人身心嚴重創傷，故必需對其嚴懲。法官又指，被告服刑後不宜繼續留在台灣居留，將遣返菲國。對於法庭裁決，Kenneth表示「不公平」。