盂蘭節街邊燒衣祭亡魂　武漢網民︰今年特別多

周三（2日）是盂蘭節，內地不少市民周二（1日）晚上都會在街上燒街衣祭奠。其中在湖北武漢市，不少網民發現今年在街上祭奠的市民較往年多，感嘆過去一年武漢淪為新冠肺炎重災區後，疫情奪去太多性命。有網民坦言︰「沒人會把傷痛掛在嘴邊，但悲傷還是會不經意的從角落里冒出頭來，看到他們就還是會很難過啊。」

踏入農曆七月後，不少身在武漢的網民先後在微博上發文抒感，有網民感嘆「今年中元節，在武漢街邊祭奠親人的燒紙圈格外多」、「有人跌跌撞撞走了九年，有人永遠留在了那個冬天」。

其中，網民「胃口好真是極大的罪惡」的貼文得到超過10萬人點讚，2萬人轉發，3千多則留言。他寫道︰「這幾天從傍晚開始武漢的路邊隨處可見祭奠的人。光是這幾天遇到的，真的就是我長這麼大從未見過的多，也是我來武漢這幾年從未見過的多。」

他又分享經歷︰「今天下班看到一個媽媽和一個六七歲的小男孩，應該是剛剛燒完紙，那個媽媽一言不发，小男孩也很乖，安安靜靜站那哀悼，從他們身旁走過步伐都沉重了很多。晚上出來散步，繞著湖走一段就能聞到紙灰的味道。沒人會把傷痛掛在嘴邊，但悲傷還是會不經意的從角落里冒出頭來，看到他們就還是會很難過啊！」