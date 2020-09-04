家前建活人墓惹鄰居不滿　資規局指違規下令拆除

湖南長沙市望城區靖港眾興社區近日一名黃姓男子佔用家旁公共用地興建高2米的圍牆，更在牆內修建四坑活人墓，引起鄰居強烈不滿，並向望城區自然資源和規劃局投訴。當局調查後發現黃男並未取得審批手續。因此對黃男下達了《責令停止違法行為通知書》，要求自行拆除違建物。

當地居民向內媒介紹，黃男打算在家興建活人墓，並已在家旁空地掘了4個大坑。本來由於這塊空地安葬了黃男已經過世的父親，加上年代久遠以及佔地不大，居民亦沒有太大反感。但黃男在近月卻加建圍牆，並佔用了約一畝的公共用地，引起公憤。

自然資源和規劃局靖港所所長曹世峰表示，黃男在大興土木前並未通知有關部門。當局在7月底進行巡查時，就發現有人開始建設圍牆，但當時黃男聲稱只是建菜地，而且現場沒有其他建築物，故沒有採取行動。

後來黃男竟佔用公共耕地興建封閉式圍牆，違反相關規定，於是當局要求黃男拆除並恢復原貌。曹又指，若黃男未有在限期內行動，當局將進行強制拆除。

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