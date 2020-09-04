台漢癌症末期生命僅餘90天　仍遭母親趕走流落街頭

台灣台中市一名45歲阮姓男子早前確診罹患大腸癌末期，醫生宣告他生命僅餘90天；虛弱的阮男四肢末端也因敗血症，出現發黑、瘀青等症狀。禍不單行的是，其母親竟認為阮男是累贅，把他趕出家門，令他被迫流浪街頭。事件近日經當地公益組織曝光後，引起輿論關注。

阮男憶述，他年輕時跟隨父親工作，後來父親因病逝世，自己也罹患大腸癌末期，只剩90天可活，未料母親卻視他為累贅，把他趕出家。他身無分文，又因罹患重病沒公司願僱用，只好睡在騎樓，每天清晨4時許前往菜市場，買些自己拿得動的蔬菜來賣，每天賺1、200元（新台幣，下同，約26.8至53.6港元）勉強餬口。

公益組織「光線溫暖協會」近日得悉後，派義工前往關懷，先是送中秋月餅給他，又拿出紅包，惟他堅拒不收。後來，義工提出用1000元（約268港元）買下他賣的菜，並多番勸說，他才接受善意的幫助。

協會負責人坦言，無論阮男年輕做過什麼、家人怎麼看他，但現在他努力靠自己求溫飽，無法想像面對人生即將結束會有多恐懼，呼籲民眾如有機會路過，可以幫他加油，買一些菜讓他下一餐不會餓肚子，「人生最後這一程，能走得溫暖一些」。