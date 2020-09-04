颱風美莎克變溫帶氣旋　洪水沖塌鐵橋

今年第9號颱風「美莎克」於周五（4日）凌晨在黑龍江林甸縣境內變為溫帶氣旋，強度逐漸減弱，中央氣象台清晨6時解除颱風藍色預警及暴雨藍色預警。今年第10號颱風「海神」同日上午變為超強颱風，中心附近最大風力每秒52米，料以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，向日本西南部及南韓南部一帶沿海靠近。

中央氣象台指，美莎克已變為溫帶氣旋，清晨5時的中心位於黑龍江富裕縣境內，最大風力每秒18米，預計將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。雖然暴雨範圍縮小、強度減弱，但內蒙古東北部、黑龍江西南部、福建中部、湖南中部、貴州北部、四川東南部等地的部分地區有大雨，局部地區有暴雨；部分地區或伴有短時強降雨，及雷暴大風等強對流天氣。

美莎克周四（3日）過境吉林及黑龍江，為兩省帶來狂風暴雨。黑龍江牡丹江海林市長汀鎮有鐵橋被大水沖塌，幸未有造成人命傷亡。有村民拍下住處被洪水包圍，三面環水，積水至少有半米深，有小學老師立即疏散學生。吉林市野生動物保護站水位持續上漲，保護站當日下午4時起轉移315隻野生動物到安全地區，包括鸚鵡、陸龜、蛇、蜥蜴等，待保護站水退後，將會進行大面積消毒，再將動物送返保護站。