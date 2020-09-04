華興銀行涉違法放貸　遭銀保監會罰款100萬元人民幣

中國銀保監會深圳監管局周日（8月31日）公布對廣東華興銀行深圳分行的行政處罰，指華興銀行因財務顧問服務存在質價不符、向關係人發放信用貸款、以流動資金貸款用於房地產開發等違法行為，共開出3張罰單，罰款100萬元（人民幣，下同，約114萬港元），沒收違法所得共18.67萬元（約21.5萬港元）。

中國銀保監會指，廣東華興銀行深圳分行因向關係人發放信用貸款，違反《商業銀行法》第74條，而被責令改正，沒收違法所得，罰款50萬元（約57萬港元）；因流動資金貸款用於房地產開發，違反《銀行業監督管理法》第46條，罰30萬元（約34.5萬港元）；財務顧問服務存在質價不符，違反《商業銀行法》第73條，罰款20萬元（約23萬港元）。

廣東華興銀行是一家混合所有制商業銀行，目前在廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、江門、珠海、惠州、中山設立9家一級分行，全行資產規模達2000億元（約2300億港元）。

此外，銀保監會周五（4日）披露一批巨額罰單，對民生銀行、浙商銀行、廣發銀行、華夏銀行、中國華融資產等多家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計3.2億元（約3.6億港元），當中民生銀行、浙商銀行及廣發銀行被罰金額約在1億元（約1.13億港元）。