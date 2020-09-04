布拉格市長稱「我是台北市民」　捷克訪問團今離台

捷克參議院議長維施特奇爾，周五（4日）出席由美國在台協會（AIT）舉辦的論壇，結束後率團離開台灣。同行的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），同日上午與台北市長柯文哲會面。兩人會面後舉辦聯合記者會，賀吉普表示「我是台北市民」，又指自己已獲台北市榮譽市民證，所以是事實，並非宣言。

維施特奇爾訪台最後一天，美國在台協會（AIT）與台灣外交部、經濟部，以及日本、歐洲駐台代表處合辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，維施特奇爾與AIT處長酈英傑、台灣的外交部長吳釗燮，以及歐盟駐台代表高哲夫、日本駐台代表泉裕泰等人同台出席。會上發表聯合聲明指，會鼓勵合作夥伴把供應鏈布於自身或理念相近的經濟體附近，以確保供應鏈的安全，不受政治脅迫。

聲明又指，將增加台灣內外舉辦會議的頻率及規模等，同時在理念相近的優先區域，如印度、東盟、捷克、斯洛伐克等強化供應鏈的韌性，以鞏固台灣的新南向政策及美國的印太戰略。

維施特奇爾離台前向台媒表示，對於大陸外長王毅揚言要他付出沉重代價，他確實感到恐懼、擔憂，但強調勇氣不在於不害怕，而是在於克服恐懼。他同時提及，自己並不反對捷克與中國從事經貿活動，惟前提是雙方的關係必須對等。

至於賀吉普當日在記者會上，被問及維施特奇爾日前在台灣立法院演講時以「我是台灣人」的宣言作結，引起外界討論。他表示，上次訪台已經獲得台北市榮譽市民證，且該證一直掛在其辦公室內，所以他向大家說「我是台北市民」，「不僅是個宣言，還是個事實」。

賀吉普又指，捷克政府有的是「一中政策」，而非「一中原則」，故捷克能在政策的彈性下自我詮釋一中政策，以及有想跟誰見面的權利。

賀吉普與柯文哲發出聯合聲明，指布拉格及台北市將進一步加強姊妹市關係，尋求更多交流與合作，包括動物保育、教育文化、觀光旅遊、智慧創新等。為共同對抗新冠肺炎疫情，兩市將分享抗疫措施及可用資源，台北將向布拉格捐贈10.08萬片醫療口罩供抗疫之用。

大陸外長王毅日前曾表示，要讓訪台的維施特奇爾為自己「短視行為和政治投機付出沉重代價」，引起德國、法國、美國、歐盟等不滿。美國《華盛頓郵報》同日刊登一篇評論文章，指捷克已看清大陸的真面目，對大陸的態度亦由過去利益導向漸轉為以道德價值取向，為歐洲其他國家上了一課。