台國防部指解放軍艦隊年初迫近夏威夷　陸官媒斥嘩眾取寵

日本右翼報章《產經新聞》周四（3日）引述台灣的國防部一份報告，指解放軍南海艦隊於年初突破第二島鏈，首次接近包括夏威夷在內的第三島鏈，並在附近舉行演習。大陸官媒周五（4日）駁斥台方所指的「首次接近夏威夷」表述不嚴謹，又指台媒報道方式嘩眾取寵，刻意誇大解放軍海軍的年度正常訓練。

《產經新聞》引用台國防部周二（1日）送交立法院的報告，披露解放軍南海艦隊的遠海艦隊，年初首次接近第三島鏈，對外展示可突破第一、第二島鏈封鎖，以及遠洋作戰能力。報告提到，解放軍透過訓練，檢視在遠離中國本土海域的指揮管制、長時間航海、海上艦艇整備能力等。

報告又指，解放軍海軍已不只威脅關島，直指美軍印太司令部所在的夏威夷戰略據點。解放軍轟6K轟炸機若搭載射程1500公里的「鷹擊100」長程反艦導彈，攻擊範圍將穿越第二島鏈，可突襲關島或美國海軍的航空母艦戰鬥群，達到反介入或區域拒止目的。

資料顯示，解放軍南部戰區海軍多艘艦艇組成遠海聯合訓練編隊，包括052D型導彈驅逐艦呼和浩特號、054A型導彈驅逐艦咸寧號、901型綜合補給艦查干湖號、815A型電子偵察船天樞星號、遠洋拖船南拖195及071型綜合登陸艦井岡山號。編隊於1月18日從廣東省湛江港出發，歷時41天，總航程近2.6萬公里，期間展開30多場演習，包括實彈射擊、反恐反海盜、戰時補給及聯合指揮等。

《解放軍報》報道，南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊首次以戰備訓練狀態，通過國際日期變更線，進入西半球的國際海域，但沒有提及迫近夏威夷一事，國際日期變更線實際上距離夏威夷超過2500公里。大陸官媒指，解放軍海軍艦隊於2013年至15年曾多次到訪夏威夷，斥台方的「首次接近夏威夷」表述不嚴謹。

此外，智庫南海戰略態勢感知計劃指，美國海軍監測船能幹號（USNS Able）一直在西沙群島及巴士海峽活動，監視解放軍海軍進出南海的重要水道。