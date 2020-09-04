民眾抗議用漢語教學　警：嚴打非法遊行鼓動罷課行為

內蒙古近日要求中小學在新學期使用漢語取代蒙古語教學，當地人不滿上街抗議，政府更將示威提性為「受境外勢力煽動」。其中，赤峰市巴林左旗公安局周五（4日）通報，巴林左旗公安局依法打擊處理一名擾亂教學秩序人員，其被行政拘留5日。另巴彥淖爾公安局日前發布通告，指有「別有用心」人士歪曲國家政策，造謠傳謠，煽動、挑唆民眾非法集會、遊行，公安局將依法嚴厲打擊。

巴林左旗公安局通報指出，經查，白音勿拉鎮乃林垻嘎查八某在上月27日至31日期間，屢次到林東蒙古族中學附近，以接自己在校讀書的孩子為藉口，串聯、煽動、教唆部分家長把在校讀書的學生接回家，嚴重擾亂學校教學秩序。最終，八某被依法處以行政拘留。

境外傳媒報道，內蒙古多處地方連日舉行集會抗議，大多家長拒絕送子女上學，連接旗縣的公路被封鎖，學生家長與老師無法聯繫。旅居日本的蒙古學者指，新蒙語教科書中出現「蒙古族小學」等漢字；教科書原有的熱愛蒙古文化、故鄉等內容被刪除。另內蒙古烏拉特中旗向各鄉鎮發「特急通知」，責令蒙古族公務員必須在周三（2日）傍晚前帶子女去學校報到，周四（3日）中午前仍未入學報到將直接開除。

巴彥淖爾公安局周四（3日）發出《關於依法嚴厲打擊涉國家統編教材使用違法犯罪行為的通告》，指部分民眾受到煽動、挑唆，在網上發布、轉發有關國家統編教材使用的不實信息，甚至製造傳播謠言。公安局列出具體犯罪行為，包括故意歪曲政策，煽動民眾聚眾擾亂社會秩序、衝擊國家機關；非法集會、遊行、示威以及煽動、策劃非法集會、遊行示威；故意傷害他人身體、非法限制他人人身自由、故意毀壞公私財物、尋釁滋事等。

公安局表示，將依照《刑法》、《治安管理處罰法》、《集會遊行示威法》嚴厲打擊相關犯罪，違者應立即停止違法犯罪並投案自首，另對窩藏、包庇犯罪人員或幫助其毀滅、偽造證據等追究法律責任。同時，呼籲民眾檢舉揭發違法犯罪，線索一經查實將給予獎勵。

此外，近日網傳科左中旗舍伯吐鎮中心校有學生跳樓。警方周五通報，經查證實為假消息，消息發布者蘇某、王某對自己編造、傳播虛假信息的行爲供認不諱，目前二人分別因擾亂單位秩序、虛構事實擾亂公共秩序被公安機關依法處以行政拘留。