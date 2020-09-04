內地課本對文革表述存差異　媒體人：老師如何講授

內地課本對於文革歷史的描述引起關注，內地網民近日轉載4年高一歷史課本有關該段歷史，每年均存在差異。有內地資深媒體人質疑，面對這「一年一變」的歷史課本，老師應如何講授。

中國影評人尹鴻及資深媒體人唐建光近日先後在微博發文，附上2020年新學期高一歷史科有關文革的課文，進而與1981年、2018年及2019年的內容作比較。其中，1981年中共十一屆六中全會通過將文革定性為「領導者錯誤發動，被反動集團利用」，又指事件是「嚴重災難的內亂」。

2018年，課文將上述字明全部刪除，改以「艱辛探索」稱之。課文指文革的發動，「有複雜的社會歷史原因」，又因黨對「怎樣建設社會主義沒有完全搞清楚，因而在探索中走了彎路」。到2019年，課文又將前年版本中「探索」、「彎路」、「複雜原因」等表述刪去，改為「文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步」。

至於今年的課文，不但在學習重點提示上註明「文化大革命的理論和實踐都是錯誤的」，並對文革的定性改回最早期稱「一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和人民帶來嚴重災難的內亂」。

針對新學年課文對該段歷史表述的轉變，尹鴻形容是「輿論顯示出微弱的力量」，但該發文其後已被刪除。唐建光則發文表示，學校課本對文革歷史的表述頗見曲折，如今只是回到40年前的決議上，質疑「是誰在試圖為『十年』（文革）翻案」。