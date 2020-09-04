中國商務部裁定美國進口正丙醇反補貼　徵臨時保證金

中國商務部周五（4日）表示，初步認定原產於美國的進口正丙醇存在補貼，導致中國的正丙醇產業受到實質損害；宣布自本月9日起，以臨時反補貼稅保證金的形式，對美國進口的正丙醇實施臨時反補貼措施。此外，歐盟制定計劃，增加自給自足能力，確保稀有金屬及稀土等關鍵原材料供應穩定。

根據商務部決定，中國進口商入口美國的正丙醇時，需向海關提供相應的臨時反補貼稅保證金。陶氏化學 （Dow Chemical）和其他美國公司的從價補貼率為百分之37.7%、歐季亞公司（Oxea Corporation）為32.4%。正丙醇廣泛用於塗料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產品。

另一邊廂，周四（4日）是二戰勝利75周年紀念日，中國駐美國大使崔天凱發表致辭。他指，曾多次收到美軍「杜立特空襲團」機師來信，憶及當年完成轟炸日本東京任務迫降中國時，中國人民付出巨大犧牲冒死營救的情形，表達他們的感恩之情，那段歷史將永遠留存。他強調，中美應重拾二戰中的合作精神，應對新時代共同的敵人，包括新冠肺炎疫情、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰。