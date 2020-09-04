2歲幼童飲羊奶染布魯氏菌病　市監局全市排查

陝西西安市臨潼區一名2歲女童因飲用街頭現擠的羊奶而感染布魯氏菌病，女童及後被送到西安交通大學第二附屬醫院治理。市場監督管理局食鹽及食用農產品監督管理處，現已聯合市農業農村局在全市範圍內展開調查。

醫院周四（3日）通報稱，一名女童早前因飲用羊奶身體不適送院，化驗結果顯示，血液對布魯氏菌病呈陽性反應，即受感染。兒童呼吸與哮喘病區侯偉教授透露，患者於8月24日來就診，當時已經發燒4天，高燒39度，出現皮疹，有肺部感染但不咳嗽。後來一再探究，才發現女童患的是布病。

根據家長所述，女童出外玩耍後發熱，不久身上出現皮疹，不痛不癢，到附近醫院就診後，按照上呼吸道感染診斷並給予對症治療，但效果欠佳，仍間斷高熱。侯偉教授在門診仔細詢問病史後，判斷女童持續發熱多日、無咳嗽，但胸部X片有明顯的炎症病灶，與通常的呼吸道感染不同，建議住院檢查。家長起初有些猶豫，認為是普通感冒發熱，不想住院，但在侯偉教授勸說下，同意讓孩子住院檢查。

女童住院期間，突然出現無熱驚厥一次，經過搶救病情趨穩。女童過去體健，家族無高熱驚厥病史，醫生經仔細詢問家屬病史後，終發現原來女童居住的小區附近常有小販牽著羊，現場擠羊奶售賣，女童的祖母看到購買的人很多，又聽說剛擠出來的羊奶新鮮有營養好消化，就給孩子買了。雖然祖母有煮開了喝，但還是沒擋住細菌，最終確診為布魯氏菌病，簡稱布病。

布魯氏菌病屬人畜共患傳染病，目前是中國《傳染病防治法》規定的乙類傳染病。病菌過去常見於牧區，羊、牛等患病牲畜是其主要傳染源。侯偉教授指，布病病例喝羊奶感染的較多， 一般都是拉著羊現擠，喝牛奶引起的較少，但現擠牛奶同樣會傳​​播。每年春夏之間為布魯氏菌病的發病高峰期，該菌在外界環境的生存能力較強，能在攝氏4度的奶油中存活6周；在冰凍奶製品中可存活30日；新鮮奶酪中更可存活50至100日。該菌甚至可依附土壤、動物皮毛表面生存數月。

據悉，市監局及農業農村局已分別調查進入市場銷售的環節和養殖源頭。目前，未發現涉事公司所製的羊奶在市面發售。市監局亦承諾日後會監管街頭銷售現擠羊奶，在進入市場前，必先完成檢測，確保食品安全。