拜登涉藏立場強硬　揚言當選制裁侵害人權華官員

中國議題是今屆美國總統選舉重點之一，民主黨總統候選人拜登陣營周四（3日）發表針對西藏人權問題的強硬聲明，指摘中國政府收緊對西藏的控制，繼續損害當地人民的人權、宗教自由等，總統特朗普拒絕為此發聲，只聚焦其空洞的中美貿易協議。拜登聲言一旦當選美國總統，會制裁侵害西藏人權的中國官員，並與流亡海外的達賴喇嘛見面。

聲明指，北京在上周宣布進一步收緊控制西藏的計劃，繼續損害西藏人權、宗教自由和尊嚴，是中方打壓尋求保護其獨特文化、語言及信仰的少數族裔最新行動。拜登批評特朗普不為西藏發聲，是30多年來第一位尚未與達賴喇嘛見面或對話的美國總統，沒有依法任命一位西藏問題特別專員，讓北京以為可任意打壓西藏，就像打壓新疆及香港一樣。

拜登稱，特朗普只關注中美貿易協議，保護他與中國領導人的「非常良好友誼」。他當選總統後，會把美國的價值觀放在美國外交政策中心位置，包括會見達賴喇嘛、任命新的西藏問題特別專員、制裁侵害西藏人權的中國官員、擴大自由亞洲電台和美國之音的藏語節目。自由亞洲電台及美國之音均由美國國會資助。

有分析指，美國總統選舉處於白熱化階段，特朗普與拜登都試圖表明自己比對方對北京更強硬，希望爭取更多選民支持。

另一方面，中國外交部發言人華春瑩周五（4日）表示，中國沒有任何的興趣、任何的意願去干涉別國的內政，包括美國的內政，強調中方不想被扯進美國大選。