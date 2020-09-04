台商以陸製口罩供應政府　官員齊發炮勢嚴查

台灣政府口罩供應商之一、位於新北市的加利科技公司，近日被揭以大陸製口罩假冒台製口罩發售。對該公司老闆聲稱因被政府壓榨才被迫以大陸口罩魚目混珠，台衞福部長陳時中周五（4日）直斥對方犯法在先，毀了「台灣口罩隊」的努力，還用藉口混淆視聽。同日台灣公布一宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者是自日本工作回台後確診。

台灣媒體周四（3日）走訪位於新北市八里區的加利科技，發現公司大門緊閉，一旁巷弄有不少印有「安徽」字樣的紙箱。公司負責人林明進表示，政府每日徵用口罩19萬個，對該公司帶來很大工作壓力，員工真的很疲憊，自己感過意不去，所有過錯將一力承擔。他又否認是黑心廠商，因為引進的陸製工業級口罩防護力達99.9%，比台灣醫用口罩95%標準還要高。

對於加利科技聲稱被壓榨的指控，陳時中指出，每家廠商都根據其產能的47%徵用，另考慮到當地疫情趨緩，也沒有強迫廠商每日都要交口罩，對方若無法做到，應向政府反映，而非以工作量過重作藉口。

台灣的蔡英文總統周五上午出席展覽活動受訪時表示，政府徵用的口罩必須是當地生產，加利科技以進口口罩冒充，是「不可原諒」。行政院長蘇貞昌則對事件表示痛心和憤怒，直指加利科技的行為是欺詐，和違反法規，不是踢出政府徵用名單便可了事，已責令主管部門依法嚴查。

經濟部部長王美花表示，加利科技最初同意每日生產19萬個口罩，經濟部給對方提供足夠製造22萬個的熔噴布原料，而且每次都用完，顯示該公司產能沒有問題。

國民黨主席江啟臣則在Facebook發文稱，這次揭發大陸口罩流入配售系統，是依靠基層防疫人員發現舉發，政府從源頭到配發，銷售到民眾手中都沒有察覺，質疑政府把關不力。

至於台灣周五公布新增的新冠肺炎確診病例是一名40多歲女性。她去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返台入境時無症狀，但主動聲明8月25日曾出現流鼻水。她於機場接受採檢後送往集中檢疫所，周五確診，目前住院隔離。台灣至今累計490人確診，當中7人死亡。