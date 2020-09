中大深圳分校教授鄭永年涉性騷擾女職員　被新加坡警方警告

新加坡媒體報道,香港中文大學深圳分校講席教授鄭永年,涉嫌在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間性騷擾一名女職員。受害女子經過一年掙扎才報警並提出指控。近日,新加坡警方已對鄭永年發出嚴厲警告。

據報道,新加坡國立大學東亞研究所一名女職員Charlotte上月7日在Twitter發文稱,在2018年5月被時任所長鄭永年性騷擾,當時是她剛上班的第一個月,經過一年的掙扎,終在去年5月報警。警方在今年5月完成調查,並對鄭永年發出「涉及非禮罪行的警告」(a warning for offence for Outrage of Modesty)。

該女職員還稱,東亞研究所對鄭永年的相關行為充耳不聞,甚至包庇鄭永年。警方完成調查後,新加坡國立大學和東亞研究所管理層向她發出「警告」,在研究所還遭受欺凌和報復,又指

新加坡國立大學東亞研究所發言人表示,留意到社交媒體「針對東亞研究所和它一些在職和前職員的廣泛指摘」的貼文,並指鄭永年教授已向東亞研究所和新加坡國立大學請辭,並獲批假期一直到本月合約期滿為止。他指校方已知悉警方相關調查,校方正對事件調查。新加坡警方發言人則表示,他們是徵詢總檢察署的意見後,才對鄭永年發出有關嚴厲警告。

現年58歲的鄭永年,在北京大學獲得國際關係學士,之後赴美取得普林斯頓大學政治學博士學位。他在1997年由中國赴新加坡擔任研究員,2008年擔任國立大學東亞研究所所長,2019年卸下所長職務。今年8月,鄭永年任香港中文大學(深圳)講席教授,組建人文社科學院「全球與當代中國高等研究院」,並任首任院長。