台扯鈴教練騙港女富婆380萬元港幣　被以詐欺罪起訴

「中華民國扯鈴聯盟」理事、知名扯鈴教練魯紀賢，曾冒用「中華民國扯鈴聯盟」名義，佯稱該聯盟要帶團去法國交流、參與2021年世界盃扯鈴比賽，籌得640萬元（新台幣，下同，約171萬港元），被以詐欺罪起訴。原來，他不只在台灣行騙，還與男子王冠驊聯手詐騙一名香港的劉姓女富婆，宣稱要舉辦馬來西亞扯鈴錦標賽，騙富婆匯款380萬元港幣，台北地檢署周五（4日）再度以詐欺罪起訴他，並對未到案的王男發布通緝。

警方指出，33歲的魯紀賢和38歲的王冠驊認識香港劉姓富婆後，兩人便計劃行騙，由魯男製作扯鈴聯盟的合約等資料，向劉女宣稱要舉辦2019年馬來西亞扯鈴錦標賽，只要劉女出錢投資贊助，就能藉此獲得在該錦標賽上進行其他廣告宣傳的好處。

劉女信以為真，在2018年間多次匯款共380萬元港幣到王冠驊的帳戶，不料最後比賽沒有如期舉辦，而去年底魯紀賢突然向警方自首，坦承自己和王男一起詐騙劉女，但王男最後捲款落跑，他擔心被發現，只好自首。

檢方認為，魯紀賢坦承犯案，受害的劉女也跨海赴台作證，提出兩人騙她的合約等資料，上面雖然有「中華民國扯鈴聯盟」的大小印章，但實際上是魯紀賢偷蓋的，因此今依詐欺罪起訴他，而王男則因未到案，因此對王男發布通緝。