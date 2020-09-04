警搗破冒牌衞生巾製作工場　涉案金額達100萬元人民幣

廣東廣州市天河區警方近日搗破一個生產及銷售冒牌衞生巾的犯罪集團。在現場拘捕3名疑犯，扣查冒牌衞生巾3000多箱，合共10萬包。警方初步估計，涉案金額達100萬元（人民幣，下同，約115萬港元）。目前，3名疑犯因涉嫌生產、銷售假冒註冊商標商品罪，被警方刑事拘留。

據警方周五（4日）通報，8月初接獲某知名日用品公司報案，指其註冊商標被一家網店非法利用，該店更低價促銷其公司的衞生巾產品。事主更將該網店的衞生巾送檢，發現均為假冒的劣質產品。天河區警方立即展開調查，並掌握了不同網購平台註冊的3家網店的開業時間和月銷售額。

警方追查後發現，疑犯在廣東省潮州市一間民房中設置冒牌衞生巾製作工場。警方於上月16日採取收網行動，一舉拘捕3名疑犯。經審訊後，32歲林姓疑犯交代自2018年開始，從某品牌衞生巾專賣店下單進行網銷，自己與25歲陳男負責接單、打包、發貨以及打理3家網店生意。其妻子則負責網店的設計與營運。

在去年8年時，結識了無證經營護理商品包裝袋及衞生巾片料的供應商，便開始生產冒牌衞生巾，更分銷至全國各地。警方指，該網店日均發貨量達到500至600單，因此估計去年8月至今，網店的銷售金額達700萬元（約803萬港元）。