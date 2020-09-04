疑受長期欺凌　台女控訴「家婆殺了我」後自殺亡

台灣台北市一名張姓女子疑因長期遭家婆長期欺凌，上月初在Facebook發文後自殺身亡，引起網民熱議。事後夫家更試圖隱瞞她過世的消息，直至娘家人見到她的貼文才揭發事件。

張女上月9日發文，以「我的家婆殺了我」為題，提到結婚多年每天過得膽戰心驚，不僅三不五時被家婆言語霸凌，還每天都看人臉色過日子，甚至只要說錯一句話就會被無視、恐嚇。更震撼寫下，「不是想死，是活不了了」、「偉大的家婆，你的業造成這樣的結果」。

在文內她也與老公和孩子致歉，提到：「媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了」；也與朋友道謝，寫下「認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光」。警方調查，9日上午7時許，張女持繩索在樓梯間輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。

張女過世後，夫家對娘家隱瞞此一消息，張女妹妹因為在臉書看到發文主動追問，才被告知張女已過世，但被夫家禁止碰遺體，甚至連想看一下張女的手機都要簽借據並限期歸還。知情人士透露，「就連訃聞裏，養育她30年爸爸媽媽妹妹的名字，都沒有放在上面」。

台媒訪問張女老公，他不願多透露細節，僅簡單表示：「我目前還有孩子要養，網絡的東西不可信，我拒絕回答。」家婆面對記者訪問更表示：「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，也哽咽強調：「其實我們再說甚麼也都百口莫辯。」