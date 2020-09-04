台放寬癲癇患者考領駕照　需醫生證明2年無發作

台灣今年6月預告修正道路交通安全規則中，關於癲癇患者考領駕駛執照的規定，容計2年以上無任何類型癲癇發作並取得醫生診斷證明書的患者，有條件考領電單車及私家車駕照，新規定於下周一（7日）起生效。

台灣過去一直限制癲癇患者考領駕駛執照，但2006年聯合國身心障礙者權利公約認為此規定歧視身心障礙者。交通部路政司路政司去年委託專業醫學機構，蒐集外地制度及台灣本地相關研究，與醫學專家、身心障礙團體及相關單位研商獲得共識，決定放寬相關限制。

交通部路政司副司長張舜清表示，考慮癲癇患者發作的頻率、程度差異大，且現代醫學進步，透過醫療協助，大約有7成患者可以達到完全控制不發作。很多國家如美國、澳洲、新西蘭、日本、英國、法國等，都已放寬輕症或可控制型癲癇症患者合法擁有駕照。路政司監理科長趙晉瑋指出，據估計台灣有10至20萬名癲癇患者，新規定生效後，料約14萬人受惠。

限據新規定，符合考領駕照條件者，每2年需要換領駕照，並到公路監理機關審驗持照條件，體檢時需出示最近3個月由醫療機構神經專科醫生發出的診斷證明書等。另符合條件者一旦癲癇發作，亦需繳回駕照。在香港，根據《道路交通（駕駛執照）》規例，患有癲癇症人士是不能申領駕駛執照。