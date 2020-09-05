報銷致假車票網售猖獗　內地律師籲提高防偽造難度

內地網購業發展成熟，小至日常用品，大至家電都能夠購買，有不法分子卻藉機售賣偽造的車票，讓買家可以向工作單位報銷。有內地律師近日指出，無論買賣雙方都涉嫌違法，當事人的行為會構成詐騙罪，或面臨罰款及最高判囚7年的刑罰。

內地傳媒報道，買家只要提供姓名、身份證號碼及選定的班次，約10分鐘就能收到一張假車票。該車票像真度高，包括淺藍色的票底、高鐵動車的印花、車輛班次信息、個人身份信息等。掃描車票右下角的二維碼後，會顯示首末班車的車次，檢票口位置，坐席等級和座位號等信息，與真車票的內容如出一轍。

不過，真假車票都有少許差別，例如假票的紙張材質偏薄，票面上的信息字體與真票有細微差別等，但不仔細對比根本難以辨認。有內地企業的財務人員指，即使公司有標準的報銷制度流程，但員工取得車票時，僅憑肉眼難以分辨真假。

有賣家表示，自己只會做過期車票，防止有人用假車票坐車，且只做經舊客戶推薦或熟人生意；他又透露不少人買假票是因經常出差票據丟失，或因某些支出無法開具收據，導致無法報銷。有內地律師分析，倒賣過期車票情況嚴重，要求員工出具承諾書或加以一定的懲罰規定，完善公司、單位財務管理才能改善或避免此類犯罪，建議相關部門應提高車票的防偽造難度，公安機關亦需加強常態化管理措施。