採油廠10日內兩次漏油　幾十噸原油污染河道

位於陝西榆林市的中國石油長慶油田分公司第四採油廠化子坪作業區，上月28日因管道破裂漏油，至今仍未清理乾淨。知情者透露，是次洩漏的原油共幾十噸，為近20年之最，或影響延安市區供水水源地之一的王瑤水庫。內地傳媒近日報道指，該作業區每隔一段時間就會發生漏油事故，多次污染周邊林地、河道，當地人稱之為「漏油王」。

報道指，該作業區化三轉塞439井組，上月18日曾因暴雨引致地面沉降而發生洩漏，有0.2立方米的油污外流，相關部門花費約1小時處置完成。同一作業區10天後因管道破裂漏再漏油，油污從榆林靖邊縣流至延安志丹縣境內，污染數十公里河道。榆林市生態環保局及志丹縣政府官網上月29日指，第四採油廠靖邊縣艾家灣村一條輸油管道破裂，導致10立方米油污洩漏到志丹縣境內，同日下午2時許已攔截所有污染物。

知情者透露，周二（1日）有超過10多個單位，至少1600人到當地搶險。有市民表示，當日下午在志丹縣境內發現河道放置多個攔油帶，部分飄浮黑色的油花，但暫不影響用水，最近幾年亦從沒見過上游流下油污。長慶油田分公司、第四採油廠、延安市生態環保局、靖邊縣生態環保局暫未回應事件。