婦人見泳池漂糞即煽動退會　事後揭肇事者正是兒子

內蒙古呼和浩特市一名母親早前陪同7歲兒子到健身中心上游泳班期間，發現泳池內帶排泄物漂浮，氣得立即鼓動其他家長退會。惟健身中心負責人翻查閉路電視發現，在池內大解的正是該母親的兒子，該母親才道歉。事後，健身中心向該母親索償1.5萬元（人民幣，下同，約1.7萬港元），惟該母親反斥事件源於教練不在場引起，只願賠付2000元（約2265港元）。

事發於上周五（8月28日）傍晚6時許，健身中心接獲會員反映，指泳池內出現排泄物，職員連忙封池清理。其後，該母親便發同30多名會員到櫃枱要求退會，又批評泳池在疫情期間衞生欠佳，影響孩子健康，要求賠償。負責人翻查閉路電視後，發現一名男童在泳池內大解，且上水後還在池邊繼續排便。經了解，該男童正正是該母親的兒子。該母親得悉後，遂在當晚於微信維權群組內道歉。

健身中心負責人近日接受傳媒採訪時指出，泳池內的是特殊行業用水，整池水的費用約1.6萬元（約1.8萬港元），且健身中心的營業額更因此事減少，損失合共達3萬元（約3.4萬港元），中心考慮到該男童的情況，索價金額已減半。

惟該母親反駁，兒子報讀的是私人教練游泳班，事發時教練卻不在場，認定雙方均有責任。她承認是兒子犯錯，但只願賠付2000元，強調如健身中心不接受，「只能走法律程序了，而且新聞天天曝光這些東西，已經給我們家庭帶來傷害了。」