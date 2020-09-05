2男獵殺23隻瀕危動物　重判囚11年半和7年

警方在許男友人家中的冷藏庫檢獐子屍體。

江蘇淮安市盱眙縣法院周四（3日）宣判一宗非法狩獵瀕危野生動物案，許姓男子與王姓男子涉嫌於去年10月至12月期間獵殺23隻獐子（學名河麂）。法院重判許男有期徒刑11年6個月，並罰10萬元人民幣（下同，約11萬港元）；判處王男有期徒刑7年，罰5萬元（約5.7萬港元）。2人另須賠償國家動物資源損失共34萬元（約39萬港元），並公開道歉。

案情指，2019年9月，許男在南京橋林旁野溝裡捕捉龍蝦時，知悉附近有獐子，遂產生捕獵食用的念頭。許男購買違法器材，邀約王男到老山國家森林公園周圍架設電網，並於同年10月至12月期間，多次非法捕獵獐子、兔子、山獾等動物。

許男後將獐子和兔子屍體存放於友人家中的冷藏庫，另將15隻兔子、2隻山獾售予盱眙縣天泉湖鎮某餐廳（該餐廳已被行政處罰）。至12月5日，警方接獲匿名舉報，即搜查許男友人家中冷藏庫，檢獲23隻獐子屍體、1隻兔子，將許、王緝拿歸案。

專家稱，獐子為國家二級保護動物，南京區只僅存約70隻，非法狩獵4隻已經屬重大案件；許、王二人的案件特別重大、十分嚴重，應當予以嚴懲。法院經考慮全案情節和被告認罪態度後，遂作出上述判決。