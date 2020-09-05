碩士生上山採集昆蟲後失蹤　慈父懸紅30萬新台幣尋人

台灣屏東科技大學植物醫學系研究所碩士生朱清麟，上月13日到高雄市桃源區石山林道採集昆蟲後失蹤，至今仍下落不明。官方搜救已於上月28日結束，惟朱的父母不死心，繼續聘請民間人員搜索，並懸賞30萬元（新台幣，下同，約8萬港元），呼籲民眾提供消息。朱父坦言︰「無論生死，只想再見兒子一面。」

據了解，朱清麟當天與同學相約到石山林道採集昆蟲，原定當晚與同學會合；其同學見朱久未現身，又無法聯繫，於是報警求助。當地消防、軍方以及民間團隊聯手搜救半個月後仍無音訊，官方認定朱生還機會渺茫，決定結束搜救行動。惟朱父不願放棄，透過社群管道在網上討論區PTT登山版貼文，「泣血懇請各界協尋高手幫忙協尋朱清麟」。

朱父透露，自官方結束搜救後，他每天都僱請3至4人上山協尋，迄今已花近40萬元（約10.7萬港元），如今再提出30萬元懸賞，只為再見兒子一面。朱母則表示，兒子早已拿到碩士畢業證書，惟畢業前希望再到山中採集昆蟲，製成標本送給學校及學弟妹作為紀念，沒想到竟會發生意外。她哽咽地說，目前已求助無門，雖然懸賞金額不大，仍懇請善心民間團體能協助搜尋。