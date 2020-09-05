負評不等於消費糾紛　法官下調飲料店索賠額至6萬元新台幣

台灣飲料店「成助茶」總公司早前發現，基隆廟口加盟店擅自更換原料和飲品內疑有異物，被客人給予負評。總店告知林姓店主終止合約，但林男接到通知後繼續營業，遂以「未保持店內整潔及衞生肇致消費糾紛」，向林男索償500萬元（新台幣，下同，約134萬港元）違約金。台北地方法院近日宣判，認為網絡負評不算消費糾紛，且解約後經營時間不長，最後判林男賠償6萬元（約1.6萬港元）。

總公司認為，在2019年5月11日簽約授權林經營基隆廟口店，但林卻自行更換牛奶廠牌，亦未有使用總公司提供的菊花、茶葉、仙草及指定鮮奶油等原料，令公司被顧客投訴。另外，總公司指出有消費者透過Facebook私訊總公司，指該加盟店飲品中疑有鐵絲及頭髮，所以在去年12月12日發函告知終止契約，要求林立即停業。林拒絕執行，遂依加盟合約索償。

法官認為，林的行為雖影響飲品品質，但雙方已在去年終止合作關係，因此對總店損害不大。而且，顧客上網給負評，並未導致消費糾紛或遭裁罰，故難認定加盟店嚴重影響總店商譽，判定總店索取的違約金過高，需要下調。