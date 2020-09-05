進口美國豬牛惹爭議　台公布瘦肉精含量豬腎較嚴格

陳時中在記者會上公布「瘦肉精」的殘留容許量。（中時電子報圖片）

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉及牛肉進口，引起外界質疑。台灣的衞福部部長陳時中周六（5日）上午在記者會上表示，豬肉等部位含萊克多巴胺標準參考國際食品法典委員會（CODEX），另規定其他可食用部位包含胃、腸、心等殘留容許量為0.01ppm（百萬分率）。

衞福部舉行「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇記者會」，陳時中表示，國際食品法典委員會（CODEX）在2012年7月針對豬肉、豬肝、豬腎及豬脂肪訂定標準，分別為0.01ppm至0.09ppm，惟美國進口的豬腎有較嚴格標準，訂定殘留容許為0.04ppm，其餘比照CODEX。衞福部強調，該容許量是依據民眾攝食量和產婦食用豬腎、豬肝等飲食習慣，遂訂立比國際更為嚴格的標準。

衞福部強調，為使豬肉原料原產地資訊透明化，從明年起，包括大賣場、超市、街市等場所，所出售的新鮮豬肉或加工食品等均需標識豬隻產原地。

根據聯合國農糧組織及世衞食安標準委員會建議，牛、豬可食部位的萊克多巴胺最大殘留容許量，分別為肌肉、脂肪10ppb（10億分之1），肝則為40ppb（40億分之1），腎為90ppb（90億分之1）。