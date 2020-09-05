中國漁船隊逗留加拉伯戈斯群島附近　蓬佩奧矢言阻掠奪行為

厄瓜多爾今年7月發現一支龐大的中國漁船隊，在其名列世界遺產的加拉伯戈斯群島專屬經濟海域附近捕魚。雖然中方曾表示暫時禁止漁船在該島附近捕魚，但本月初拍到的衞星影像顯示，漁船隊仍停留在附近的國際海域。美國國務卿蓬佩奧周五（4日）表示，會對抗中方的掠奪行為。

全球漁業觀察組織的船隻追蹤資料顯示，該支中國漁船隊直至周二（1日）仍在加拉伯戈斯群島專屬經濟海域附近，船隊規模依然龐大。蓬佩奧周五接受電台節目訪問時，強調無論在何處發生，華府均會對抗中方的掠奪行為，並正在支持厄瓜多爾尋求解決方案。他又指，大家都希望以外交方法解決問題，不希望出現衝突。

中國曾否認該支漁船隊進行非法活動，又稱會禁止漁船於9至11月期間在該島附近捕魚，以保護該區的海洋資源。蓬佩奧上月27日引述報告指控，該中國漁船隊關掉追蹤系統，更改船名，並留下海洋垃圾引起大量麻煩；但中方於翌日一一否認。至上月底，厄瓜多爾海軍與美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號（Bertholf）舉行聯合演訓，並交換加拉伯戈斯群島附近外國漁船的情報。