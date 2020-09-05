縣政府拖欠教師工資兼挪用經費　5年共8.2億人民幣

國務院辦公廳督查室早前暗訪，發現貴州省大方縣自2015年起拖欠教師薪酬，至今年8月20日，共計拖欠教師工資、生活補貼、五險一金（即養老、醫療、工傷、失業、生育保險等5種社會保險及住房公積金）費用4.79億元（人民幣，下同，約5.42億港元），另外還挪用上級撥付該縣的教育專項經費3.41億元（約3.86億港元）。

據中國政府網發布的通報，近日根據群眾在國務院「互聯網+督查」平台上反映的問題線索，督查室派員赴貴州省畢節市大方縣明察暗訪。經查，大方縣拖欠教師績效工資及各類津補貼，且未按時繳納教師五險一金，並通過虛列支出挪用資金。

此外，大方縣擅自改變上級專項轉移支付教育經費用途，挪用中央專項資金問題嚴重。前年及去年兩年間，大方縣共挪用上級教育專項資金，包括校舍改造等基礎設施資金及改善辦學條件等項目工程資金。

國辦督查同時發現，大方縣未落實義務教育階段教師平均工資水平不低於公務員平均工資水平的要求，且假借推進供銷合作社改革名義，發起成立融資平台公司違規吸納資金，變相強制教師存款入股，截留困難學生生活補貼。

通報指出，大方縣上述行為嚴重侵害教師合法權益。貴州省委省政府對督查發現的教師工資拖欠問題高度重視，責令大方縣認真核查、切實整改，對違規行為立即糾正、嚴肅問責，同時舉一反三，對類似問題展開全面清查。

大方縣為貴州省貧困縣之一，事件曝光引輿論熱議，不少網民質問欠薪5年的教師如何生活，要求徹查拖欠薪津的去向，以及追究責任人。