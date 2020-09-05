新加坡國立大學證渉2宗非禮指控　鄭永年發聲明否認

新加坡媒體早前報道，香港中文大學深圳分校講席教授鄭永年，涉嫌在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間性騷擾一名女職員，被當地警方警告。鄭男周五（4日）通過律師許廷芳發表聲明，否認有關性騷擾指控，強調警方發出的警告是「沒有構成罪責或事實的裁斷」。

新加坡媒體周六報道事件最新進展，新加坡國大發言人周五指出，鄭男涉及兩宗非禮事件，第一宗涉及自稱Charlotte的女子，警方已於今年4月底完成調查，並發出嚴肅警告，涉事大學正展開內部調查，暫未有結果；另一宗則涉及一名大學女職員，指鄭男於2012年非禮她，警方亦已結案。

國大發言人表示，大學不容忍任何形式的性相關不當行為，職員若有這方面的指控，國大有完善的調查程序處理；但又澄清，鄭男早年向研究所和國大辭職的原因是加入海外學府。鄭的聲明亦表示，辭職與相關的指摘和投訴無關，是為了專注研究工作。

第二宗的大學女職員周五回應稱，她從2017年多次向研究所管理層投訴，但始終沒人理會，一直到今年7月合約期滿離職，也沒有聽到研究所有所行動的消息。