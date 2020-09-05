僱主忍無可忍　保姆變本加厲虐打老人囚1年

北京1名徐姓保姆涉嫌在今年4月19日至25日期間，屢次揮拳攻擊老人臉部、扇耳光、扯頭髮等，致其挫傷。徐女曾向僱主王男請求原諒，惟王男翻看閉路電視發現徐女變本加厲虐打母親，遂報警揭發事件。朝陽法院周四（3日）審理此案，判處徐女有期徒刑1年，3年內不得從事看護工作。

案情指，59歲的徐女2017年8月起負責照顧王男80多歲的母親，甚獲王男信任。惟到2018年，老人因病失去自理能力，徐女的工作態度逐漸轉差，曾被發現辱罵老人；在2019年1月甚至對老人出手。當時徐女向王男道歉，後者決定繼續聘用徐女。

惟此後王男多次發現母親身上有瘀青，徐女總以「老人自己摔的」作辯解。2020年4月21日，王男探望母親時發現她的臉上有瘀青，詢問徐女無果，遂查看家中的閉路電視，驚見徐女替母親換尿片時，用力擊打其後腦；翌日中午又趁母親如廁時扇其耳光、踢踹等。至同月25日，王男又見徐女毆打母親，忍無可忍下當即報警。

在庭上，徐女又再求饒認錯，王男則請求法官從重處罰，法院考慮案件情節等因素後，作出上述判決。