王毅批維施特奇爾「將付出代價」　捷克首都區長要求道歉

捷克參議院議長維施特奇爾率團到訪台灣，引起中國大陸不滿。中國外交部長王毅稱維施特奇爾將為此付出沉重代價，後者表示感到恐懼、擔憂。捷克首都布拉格市布拉克利波耶區（Prague-Řeporyje）區長諾沃特尼（Pavel Novotný），近日發表公開信要求王毅24小時之內道歉。另中國駐捷克使館周六（5日）晚再發聲明，就訪台一事敦促捷方正視中方嚴正立場。

公開信在上月31日發出，諾沃特尼在信中以「部長同志」稱呼王毅，開門見山地警告「一干人等」，竟批評捷克參議院的議長，簡直是「粗魯而沒有禮貌的小丑」。同時要求王毅在24小時之內，把道歉函放到捷克外長佩特日切克（Tomáš Petříček）的桌上，就會忘掉這次「可悲的重大外交失誤」。

分析認為，中方對捷克的經濟影響力甚微，經濟貢獻僅佔後者GDP的1％，而該國對中國出口額佔整體不到1.5％，且2017年開始逐年下降。而中資在捷克僅佔外國直接投資的0.42％，且大多是收購足球俱樂部、媒體的股份，無助於增加就業機會，擴大投資的可能性也不高。兩國外交交流即使暫停，對整體經濟衝擊並不大。

相對之下，台企投入於捷克製造業的金額，是中方的14倍之多。所以即使中國祭出制裁，也是象徵意義大於實際衝擊，且還可能遭到部分歐洲國家圍剿，傷人亦傷己，是不明智的決定。

另中國駐捷克使館周六發出聲明，指維施特奇爾罔顧中方和捷克政府反對執意赴台，是對中國國家主權的嚴重侵犯，以及對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎。中方對這一惡劣行徑表示強烈譴責和堅決反對。中方敦促捷方恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。

此外，王毅周五（4日）晚在北京出席金磚國家外長視像會晤，就海灣局勢提出三點主張，包括推動伊朗核問題盡快回歸全面協議軌道、由地區國家通過對話協商解決、域外國家應對地區恢復和平安寧注入「正能量」而不是相反，他同時批評單邊主義和所謂「極限施壓」沒有出路。

他又表示，世界進入動盪調整期，首當其衝的是新冠疫情，要做好與病毒長期鬥爭的準備。他批評個別國家主張單邊主義、重拾冷戰思維，宣揚「脫鉤論」，妄圖切斷世界資金、技術、產業和人員，衝擊以聯合國為核心的國際體系。他認為和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，經濟全球化仍是世界發展規律，以金磚國家為代表的新興經濟體群體性崛起的基本態勢沒有改變。