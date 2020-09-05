颱風「海神」逼近　全省65座水庫全力洩洪

內地汛情持續，遼寧省由上月起受暴雨、颱風「巴威」及「美莎克」影響，全省平均降雨量急升，共65座水庫因超出汛限而全力洩洪。當地氣象部門周六（5日）預報，隨着第10號颱風「海神」逼近，下周一（7日）起將迎來新一輪暴雨。

官方統計顯示，截至周五（4日）下午2時，省平均降雨量311.7毫米，比往年同期多出80% 。全省30座大型水庫總蓄水量為69.28億立方米，比去年同期多出9.6億立方米；另包含發電站在內，有65座水庫超出汛限，包括省管大伙房水庫、觀音閣水庫、葠窩水庫。省水利廳、省防辦等部門召開會議，目前正組織超汛限水庫放水，力爭下一輪暴雨來臨前降至汛限水位以下。

颱風美莎克日前從農業大省吉林過境，其強風驟雨致使多地粟米出現倒伏現象，大部分貼近地面，有農民擔憂大批作物受損；而針對海神逼近，或將給當地農業生產帶來新的難關。

此外，雲南省氣象局周六早上8時發布地質災害氣象風險二級預警，預計未來24小時，昭通、曲靖、麗江等多個地區發生山泥傾瀉、泥石流的風險高，需加強注意防范。另貴州省氣象台預計，當地銅仁市北部、華節市南部、六盤水市北部及南部等15個縣市，將出現暴雨天氣，預料最大降雨量近140毫米。

另位於陝西榆林市清澗縣的軍家屯村，周五晚發生山泥傾瀉，初步測算，現場泥石土方量約4000立方米，有3間房屋被埋，兩人被困。至周六凌晨5時，當地消防、醫療等救援部門先報救出二人，惟經搶救無效身亡。