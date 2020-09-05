楊潔篪晤希臘總統　強調促進兩國經貿合作

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周五（4日）在雅典分別會見希臘總統薩克拉洛普、總理米佐塔基斯。據官媒報道，楊潔篪指出要持續推進兩國「一帶一路」對接，打造中方投資港口成為一流港口，並歡迎希臘優勢產品進入中國市場。

楊潔篪表示，繼去年兩國領導人互訪，今年一同應對新冠疫情，中希戰略夥伴關係進入歷史新階段。為落實領導人達成的重要共識，就兩國持續築牢高層引領和戰略互信兩大支柱，推進「一帶一路」框架下重點領域對接，將在比雷埃夫斯港打造為世界一流港口。

另中方鼓勵希臘企業積極參與第三屆中國國際進口博覽會，歡迎希臘優勢產品進入中國市場。另辦好「文明古國論壇」，促進文明交流互鑒，共同反對文明衝突謬論；並推動中歐關係和中國─中東歐國家合作發展，就重大國際和地區問題加強協調合作，堅定捍衞多邊主義。

希臘領導人表示，兩國互利合作碩果累累，抗擊疫情使兩國關係進一步深化。希方願同中方繼續攜手抗疫，擴大雙向貿易投資，推進比雷埃夫斯港等重點合作項目。希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境，並支持多邊主義。