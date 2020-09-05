現金上月用完　國民黨盼年底前籌1.2億新台幣

邱大展表示，國民黨的現金已於上月用完。（中時電子報圖片）

受《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》影響，國民黨附隨組織的資金被凍結。該黨行管會主委邱大展周六（5日）表示，黨內許多資金和黨產已被台灣的黨產會凍結，財政拮据，目前可用的資產僅剩6億元（新台幣，下同，約1.6億港元），現金已在8月底用完，需啟動借款程序，盼年底前能籌到1.2億元（約3200萬港元）。

邱大展接受台媒採訪稱，國民黨資產看似有217億元（約58億港元），但實際上黨部財務拮据，累計負債高達2.7億元（約7200萬港元），需啟動借款程序。他指出，目前要推動反美豬、反鐵籠公投等都要經費，冀在年底前籌到足夠金額。

國民黨近日統計黨內財務狀況發現，去年財務已虧損近1.4億（約3700萬港元），黨總部大樓的租金每年需4600萬（約1230萬港元），加上地方黨部辦公室等需7900萬（約2113萬港元），而每年僅獲得政黨補助款2.3億元（約6200億港元），預計年底整合辦公用地，節省資金。

另早前傳出黨中央黨部將搬離八德大樓，邱表示，要整合地方辦公空間，已將部分部門搬離總部。