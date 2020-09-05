新冠肺炎：台回收53萬個陸製口罩　廠負責人獲保釋

台灣政府口罩供應商之一、位於新北市的加利科技公司，近日被揭以大陸製口罩假冒台製口罩發售，至少500萬個口罩流入市面；公司負責人林明進被拘，其後以350萬新台幣（約93萬港元）交保。至周六（5日），官方已回收53.59萬個涉事口罩；另台灣同日新增2宗境外輸入個案。

中央流行疫情指揮中心物資組周六表示，已回收53.59萬個涉事口罩，以新北市最多，超過49萬個，預計全台將回收逾500萬個。這些口罩將集中到郵局專責地點封存，由於案件已經進入檢調程序，未來要退回還是銷毀，將看法律判定結果再做處理。

據台媒報道，林明進在審訊時全部認罪，包括詐欺、違反藥事及妨害農工商罪，但他堅稱大陸口罩防禦效果比醫療口罩強。他早前曾指，還有其他業者發售陸製口罩。

中央流行疫情指揮中心同日指出，台灣新增2宗境外輸入病例，患者分別是30多歲菲律賓籍男子、30多歲台灣女子；其中女患者在印尼期間出現病徵，未有求診，周五（4日）入境時主動申報，採樣後送往檢疫所，其後確診。台灣至今累計有492宗確診，7人死亡，仍有12人留醫。