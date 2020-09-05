女商人舉報官員放貸牟利兼受賄　紀監委介入調查

甘肅省隴南市禮縣女商人任慧，早前實名舉報當地官員，藉城中村改造項目受賄索賄，有近130名公務員背後利用其創辦的放貸公司牟取暴利。事件引起關注，縣政府周五（4日）回應，就以上舉報涉及的相關問題，紀委監委已介入調查。

現年38歲的任慧，在2014年通過政府招商，開辦東方正捷民資服務中心（下稱東方正捷），以及經營縣福源房地產開發有限責任公司（下稱福源地產），前者為民間借貸搭建平台，從中收取中介服務費。而公司內多位投資者均是縣政府職能部門的官員，因怕暴露身份，提議將資金交由任女打理，從中獲取高額利息，當中副縣級到副科級幹部共21人。

至2017年，福源地產以自有數十畝的土山村土地，申報中村改造項目。任女先後向禮縣人社局局長、縣住建局局長等人送禮及設宴款待，至少涉額20萬元（人民幣，下同，約26萬港元），但項目一直未有進展。導致任女資金鏈斷裂，東方正捷業務停滯，短時期內不能按約支付高額利息。

至今年6月，禮縣公安局以涉嫌非法集資為由，查封東方正捷辦公室和所有帳戶，任慧被取保候審。公安及後通報，該公司自成立以來，吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款罪，被警方立案偵查。任慧至周四（3日）晚，向內媒發出舉報信，接發縣幹部索賄受賄的行為，近130名公務員涉案。