蘇州市推出「文明碼」　積分等級高可享便利

不文明行為在內地屢見不鮮，江蘇蘇州市公安局近日推出「蘇城文明碼」，通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系。根據官方介紹，文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利。「文明碼」推出後引起輿論熱議，有網民認為可約束不文明行為，惟也有網民擔憂「文明碼」使道德文明變成形式主義。

據通報，蘇州市當局今年5月推出了蘇州市電子身份碼便民移動應用「蘇城碼」APP，集市民通行碼、電子證照等應用於一體，連江蘇省統一使用的健康碼「蘇康碼」也可在APP找到。「蘇城碼」上周四（3日）更新後，又推出了全國首創的「蘇城文明碼」，目前主要分為「文明交通指數」和「文明志願指數」2部分。官方強調，文明碼是志願註冊，並非強制使用，可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員以及外來人口積分入戶志願服務的電子憑證。

其中，「交通文明指數」適用於18歲或以上的市民，基本分是1000分，上限也是1000分。該指數與個人交通違法行為處罰記錄、交通志願執勤活動等關聯，例如駕車衝紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分等，加分則可透過參加交通志願活動產生。交通文明指數的計分周期為1年，周期屆滿後重新計分。至於「文明志願指數」與志願服務相關，市民可在線報名參加各類志願服務，每參加一次志願服務，將按照賦分規則獲得文明志願指數積分。

對此，中國政法大學法治政府研究院教授趙鵬對「蘇城文明碼」持審慎態度。他認為，社會治理依賴於法律規範和社會規範。其中社會規範涉及道德規範、倫理規範等。因執法資源有限、對某些違法行為處罰不夠等因素，政府想使用其他方法治理是可理解，但必須在法治軌道上進行。他認為，如不文明行為同時是違法行為，市民受罰後再受到其他限制，可能出現過度懲罰的情況。

另北京師範大學網絡法治國際中心執行主任、中國互聯網協會研究中心秘書長吳沈括則認為，政府可以將「文明碼」作為獎勵依據，但不宜作為懲戒依據，更不能將公民的就業、社保、就醫等基本權利納入懲戒範圍。