幼稚園34名師生發燒　或感染沙門氏菌

四川成都市武侯區金蘋果龍灣半島幼稚園，日前有師生相繼發燒，一度引起爆發新冠肺炎恐慌。武侯區教育局上周六（5日）通報，已展開突發公共衞生事件應急處置工作，到該園區採樣，進行核酸檢測。有家長周日（6日）提供檢驗報告，顯示其中一名發燒幼童為沙門氏菌感染；幼稚園晚上發布致歉信，並強調會承擔一切責任。

通報指，該幼稚園共有30名幼兒、4名老師發燒。經診斷，30名幼兒中，有11人上呼吸道感染、4人扁桃體炎、5人急性胃腸炎、2人腹瀉待診、2人細菌感染，6人未就診；4名老師中，1人細菌感染、3人上呼吸道感染。

幼稚園在致歉信稱，發現含沙門氏菌的生日蛋糕。涉事西餅店負責人同晚回應內媒，指公司目前正在進行調查此事，還不能提供任何情況，但強調對自己的產品有信心。

內地傳媒報道，該幼稚園本月1日開學，幼童翌日（2日）開始有發燒、腹瀉等症狀，家長懷疑與幼稚園提供的膳食有關。有家長上周六接到四川大學華西醫院出具的病危通知單，家屬指患兒症狀反覆，甚至有便血的情況出現。武侯區教育局表示，保障師生身體健康是首要任務，將持續跟蹤該園師生健康情況，及時公布調查結果。