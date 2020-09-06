解放軍赴俄比賽奪亞卻爆「蝦碌」　士兵慶祝時倒舉五星旗

「國際軍事比賽2020」上月23日在俄羅斯開幕，解放軍今年繼續派軍參加。其中，上周六（5日）在莫斯科郊外的阿拉比諾靶場舉行的「坦克兩項」接力賽決賽，解放軍雖然不敵俄羅斯隊，但力壓白羅斯隊奪得亞軍。惟有網民在俄羅斯傳媒直播畫面中，發現解放軍奪亞過程並不順利，甚至「蝦碌」頻頻，包括有士兵暈倒，慶祝時倒舉五星旗等。

從比賽畫面可見，在「坦克兩項」比賽首天，解放軍702號坦克組員在奪得小組賽首名後，疑因心急慶祝，組員拿出五星旗展示時，竟倒轉舉起五星旗，及後才急忙轉正。在上月30日準決賽時，其中一個項目需要坦克全員下車至車尾集合，等裁判發號令後才能繼續比賽，沒想到703號坦克1名砲手爬出坦克後，竟當場倒地。

幸在上周六舉行的決賽中，解放軍以24發目標全部命中的成績，成功獲得亞軍。據了解，「坦克兩項」接力賽每隊由三組選手組成，每組選手要駕駛坦克完成4圈的比賽，跨越崖壁、土嶺、車轍橋、涉水場等障礙，並完成火炮和機槍射擊等任務。本次比賽中，解放軍罕見派出96B主戰坦克參賽。