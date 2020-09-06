警破跨境製售偽劣卷煙案　拘44人涉額逾2.5億人民幣

雲南大理市公安局上周六（5日）通報，警方經近一年偵查，近日成功破獲一宗特大跨境製售偽劣卷煙案件，取締儲存倉庫19個、違法運輸網絡5條、銷售網絡4個、跨境走私團夥2個，查獲偽劣卷煙逾5.5萬條，拘捕至少44名疑犯，涉案金額超過2.5億元人民幣（約2.9億港元）。

警方去年7月得知一條有偽劣卷煙從瑞麗、保山等地運往大理、昆明等地銷售的線索，隨即展開追查，成功在同年9月截獲600條偽劣卷煙。在調查過程中，警方發現背後犯罪團夥龐大，決定成立專案組深入調查。

經專案組研判，該個以福建籍、廣東籍疑犯為首的團夥為逃避警方打擊，採用「即購即銷不囤貨、少拉多跑避刑責」的方式，在緬甸木姐設廠批量生產偽劣卷煙，透過專業走私團夥和運輸團夥，向雲南乃至全國發送大批以雲南品牌為主的偽劣卷煙。

至去年12月16日，警方聯同煙草專賣局展開第一階段收網行動，在瑞麗市查獲偽劣卷煙逾2萬條、查扣涉案車輛14輛，拘捕17名疑犯。及後在今年5月10至31日期間，警方6次展開專門打擊，拘捕8名疑犯，查獲偽劣卷煙8449條。翌月18日，警方派出超過450警方，在雲南、廣東、福建多地同步收網，搗毀倉庫12個，煙絲加工工場2個，拘捕27名疑犯，收繳2.7萬條偽劣卷煙。

截至目前，其中33名疑犯已被採取刑事強制措施，另警方正網上追逃3名疑犯。據通報，此案是雲南省涉煙違法犯罪打處環節最多、抓獲人數最多、查獲物品最多的涉煙網絡案件。案件已移送檢察機關審查起訴。