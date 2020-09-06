台4歲女童埋屍案　生父：孩子被當成見面「籌碼」

台灣南投日前爆出4歲女童疑遭虐殺埋屍案，引起社會關注。女童生父上周六（5日）向台媒控訴前妻，竟放任陳姓男友凌虐女兒，還成為遺棄屍體的幫兇。他又指，女兒監護權判給前妻後，後者更曾以女兒見面當要錢的「籌碼」，陳男更毒打女兒；他期盼司法能夠讓惡人得到法律制裁，還女兒一個公道。

「新聞曝光後，我們家人才得知，受害女童就是我的女兒。」女童生父表示，陳男是他國中同學的哥哥、也是其師兄，3年前出獄與他重逢，沒想到卻與妻子發生曖昧，最後更離他而去；離婚後，孩子的監護權歸前妻所有，由岳母照顧。

女童生父表示，每次看孩子都被前妻「勒索」，他基於補償心態任由對方予取予求；陳男更曾倒車撞傷女兒，他更到地下錢莊借錢應急。未料，前妻事後還騙稱沒有能力負擔醫藥費，疑把孩子當成搖錢樹，用來換取與孩子見面的機會。今年4月，陳男一度將女童生父從押至南投毒打，就連前妻也被打得滿身是傷，更一度不避諱出示其體罰兒女的照片。

「我看到我10歲兒子、4歲女兒，2人被他罰做拱橋，他一副得意洋洋的樣子，真的很可惡。」女童生父對孩子的愧疚感甚深，無奈自己無能為力，更哭訴女兒遇害後尚未見到其最後一面，盼陳男能獲得法律制裁。