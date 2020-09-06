男子殺人判囚15年未服刑又做官　自治區政法委介入調查

內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗男子巴圖孟和，近日被揭發曾因殺人獲刑15年，卻未有服刑，之後更當選為薩如拉塔的拉嘎查（村主任）及人大代表，但最終因貪污罪成獲刑3年。法院事後決定數罪併罰，判他入獄15年，罰款20萬元（人民幣，下同，約23萬港元），剝奪政治權利2年。內蒙古自治區政法委周日（6日）指，已派出工作組調查，稍後對外公布調查情況，將依紀依法嚴肅追究有關人員責任。

1992年，時年17歲的巴圖孟和與友人白永春因打麻雀發生口角。法院審理查明，巴圖孟和當時被白男多次掌摑，於是持刀向對方的胸部和右肩上捅了3刀，隨後與同伴將白男送院，再到派出所投案自首；白永春因心臟破裂導致大出血死亡。巴圖孟和事後因故意殺人罪成獲刑15年，剝奪政治權利兩年。

內地傳媒披露，巴圖孟和當時未有服刑，直至2007年5月13日，他與母親再到看守所並提供當年的判決書，看守所一名內勤人員據此開具《刑滿釋放證明書》，巴圖孟和的15年刑期僅憑「一紙」服刑完畢。家屬指，巴圖孟和因患有腎炎辦理保外就醫手續，但未有透露具體期限。

巴圖孟和在2008年6月起於拉塔拉嘎查任會計及村主任，並成為預備黨員、正式黨員，2012年當選為陳巴爾虎旗人大代表。直至2017年，巴圖孟和擔任村主任期間貪污，騙取草原生態獎補資金24.5萬餘元（約28萬港元），侵吞嘎查集體草場草原生態獎補資金28.2萬餘元（約32萬港元）。陳巴爾虎旗人民法院前年裁定，巴圖孟和犯故意殺人罪、貪污罪成，數罪併罰，刑期至2032年4月10日止。